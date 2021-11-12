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Парфенчиков: «Тысячи людей приезжают в Карелию, чтобы найти работу»

Новости. Общество
12:58, 08 Декабря 2021
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

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Рост числа жителей других регионов, приезжающих в Карелию в поисках высокооплачиваемой работы, создает конкуренцию на рынке труда.

Об этом сообщил на онлайн-совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков. Он прокомментировал официальную статистку, согласно которой, за 9 месяцев 2021 года количество мигрантов, прибывших в Карелию, превысило число уехавших из республики.

«Сегодня тысячи людей к нам приезжают, в том числе, для того, чтобы трудоустраиваться… Это, безусловно, конкуренция на рынке труда. И здесь мы должны помогать нашим гражданам, которые ищут работу, получать квалификации, специальности, используя наши институты профтехобразования,.», — сказал губернатор.

Ранее рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало, жители каких регионов России хотят переехать в Карелию, на какую зарплату они претендуют и в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

Согласно результатам исследования, за последние два месяца было размещено более 1 тыс. резюме от жителей других регионов страны, рассматривающих переезд в Карелию на новое место работы. Это на 135% больше, чем в летний период.  

Больше всего желающих переехать из Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Новосибирска и Уфы. Они рассчитывают на зарплату, в среднем, от 90  тыс. рублей.

 

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Комментарии

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Hовый
2021-12-08 15:17:12
учОные не приезжают, ибо местов нет. Все свои местечковые в количестве 600 штук на Пушкинской и еще 200 на Невского. Им здесь хорошо.
Серж
2021-12-08 14:42:21
С собой и компашкой опять все перепутал
drug
2021-12-08 14:38:31
1000 человек за сколько десятков лет ?
Ну если в среднем 90 т.р.- то тут только на должность чиновника.
Блин еще 1000 чиновников - осилим ли ?
карел
2021-12-08 14:03:17
Во свистит , своим не найти . Копеешные зарплаты .
Саныч
2021-12-08 13:55:22
"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют."
Полезный
2021-12-08 13:53:27
Работать некому - все урбанисты.
User
2021-12-08 13:41:46
Прям с Москвы?! :)
"Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти сказочники!"(с)
кир
2021-12-08 14:17:05
User, свалил за халявой в другой город и чего достиг, сикьюрити? А в финку боишься, но здесь любишь указывать. :)
карел
2021-12-08 14:05:18
User, свистун , не более того , оторвавшийся от реальности .
Ревизор
2021-12-08 13:36:19
2008 год, выступление "известного человека :" к 2020 году всем по 100 КВ.метров жилья и зарплату по 2700 долларов в месяц", есть в интернете
Вася
2021-12-08 13:07:45
С Америки нету? Ржу,не могу.
кир
2021-12-08 13:06:52
А больше ничего они не хотят? Нечего ковид развозить. :)
Offff
2021-12-08 13:28:20
кир, ты гораздо хуже ковида ..... Разносчик заразы :)
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