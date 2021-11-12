Парфенчиков: «Тысячи людей приезжают в Карелию, чтобы найти работу»

Рост числа жителей других регионов, приезжающих в Карелию в поисках высокооплачиваемой работы, создает конкуренцию на рынке труда.

Об этом сообщил на онлайн-совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков. Он прокомментировал официальную статистку, согласно которой, за 9 месяцев 2021 года количество мигрантов, прибывших в Карелию, превысило число уехавших из республики.

«Сегодня тысячи людей к нам приезжают, в том числе, для того, чтобы трудоустраиваться… Это, безусловно, конкуренция на рынке труда. И здесь мы должны помогать нашим гражданам, которые ищут работу, получать квалификации, специальности, используя наши институты профтехобразования,.», — сказал губернатор.

Ранее рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало, жители каких регионов России хотят переехать в Карелию, на какую зарплату они претендуют и в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

Согласно результатам исследования, за последние два месяца было размещено более 1 тыс. резюме от жителей других регионов страны, рассматривающих переезд в Карелию на новое место работы. Это на 135% больше, чем в летний период.

Больше всего желающих переехать из Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Новосибирска и Уфы. Они рассчитывают на зарплату, в среднем, от 90 тыс. рублей.