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Парфенчиков: "Мы привыкнем к большим овечьим стадам на карельских пастбищах"

Новости. Общество
10:47, 24 Августа 2020
фото: © Минсельхоз Карелии
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Овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на ферму компании "Кроноборг" в Лахденпохском районе. Там разводят овец мясной породы оксфорд-даун.

"Мы обсудили перспективы развития и хозяйства , и в целом овцеводства в Карелии. Пришли к однозначному заключению, что в условиях нашей республики овцеводство может быть прибыльным… Я уверен , что через несколько лет мы привыкнем к виду больших овечьих стад на карельских пастбищах", - написал глава республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-08-24 11:59:54
О майн Готт.
Народные карельские промыслы на основе овечьей шерсти и традиционная заонежская баранина.
Чудные дела творятся.
Вячеслав
2020-08-24 11:43:11
Символично: стадо баранов и пастух....
*
2020-08-24 11:35:19
Присоседился к чужим заслугам , оленевод-овцевод бильдыев .
User
2020-08-24 11:25:36
"— Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!"(с)
Off
2020-08-24 11:17:36
Хм . Символично . "
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
Саныч
2020-08-24 11:12:54
Однажды доктор Ватсон задумал отучить Шерлока Холмса от курения. Если он видел, что Холмс собирался закурить, он забирал трубку и совал себе в задницу. Прошло время. Холмс бросил курить, а Ватсон не представляет себе жизнь без трубки.
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