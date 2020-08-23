Парфенчиков: "Мы привыкнем к большим овечьим стадам на карельских пастбищах"

Овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на ферму компании "Кроноборг" в Лахденпохском районе. Там разводят овец мясной породы оксфорд-даун.

"Мы обсудили перспективы развития и хозяйства , и в целом овцеводства в Карелии. Пришли к однозначному заключению, что в условиях нашей республики овцеводство может быть прибыльным… Я уверен , что через несколько лет мы привыкнем к виду больших овечьих стад на карельских пастбищах", - написал глава республики.

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