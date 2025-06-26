Парфенчиков: «Важно сделать нашу республику центром компетенций по обработке камня»

Карельское предприятие «Цветные граниты» запустило новый цех.

Предприятие более 20 лет производит строительные материалы, брусчатку, бордюры, интерьерные и архитектурные детали. Продукцию знают за пределами Карелии — везут в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Башкирию, Татарстан.

В ноябре на предприятии начали строительство нового цеха, а сегодня там уже идет работа: запустили шесть камнеобрабатывающих станков. В цеху трудятся 16 человек, а скоро появятся еще около 20 вакансий. Всего на предприятии работает 150 карельских специалистов.

«Мы продаем не просто сырье, а готовый, качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. Важно сделать нашу республику центром компетенций по обработке камня», — говорит глава республики Артур Парфенчиков.

В сентябре на карельском форуме по камнеобработке, в секции, посвященной горнодобывающему оборудованию, примут участие федеральные специалисты. Об этом договорились По итогам рабочего визита руководителя Минпромторга России Антона Алиханова.