Если в Петрозаводске заменить трубы, то воду можно будет пить из-под крана, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым рассказал о качестве воды в Петрозаводске.

Сегодня Петрозаводск с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Максим Соколов. В ходе встречи глава Петрозаводска Ирина Мирошник представила проект строительства дороги Куйбышева-Варкауса .

В диалоге глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался, где на карте-схеме родники.

Мирошник отметила, что на схеме родники не обозначены, так как ни один из них не соответствуют нормам СанПиН.

"Они опасны, ни один родник у нас не соответствует нормативу", - призналась Мирошник.

Парфенчиков ответил, что если в городе заменить трубы, то можно будет пить воду из-под крана.

"Я пью. Я живу на Варкауса, пью воду из-под крана", - сообщил Артур Парфенчиков.