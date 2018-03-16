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Новости. Политика
11:47, 16 Марта 2018

Если в Петрозаводске заменить трубы, то воду можно будет пить из-под крана, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым рассказал о качестве воды в Петрозаводске.

Сегодня Петрозаводск с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Максим Соколов. В ходе встречи глава Петрозаводска Ирина Мирошник представила проект строительства дороги Куйбышева-Варкауса .

В диалоге глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался, где на карте-схеме родники.

Мирошник отметила, что на схеме родники не обозначены, так как ни один из них не соответствуют нормам СанПиН.

"Они опасны, ни один родник у нас не соответствует нормативу", - призналась Мирошник.

Парфенчиков ответил, что если в городе заменить трубы, то можно будет пить воду из-под крана.

"Я пью. Я живу на Варкауса, пью воду из-под крана", - сообщил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-16 14:08:23
Первоначально трубы были деревянными, а место водозабора выбрали неудачно.
YellowSubmarine
2018-03-16 13:38:30
Если бы у бабушки был бы длинный нос, она была бы дедушкой!
Извините!!!
Хаос
2018-03-16 13:13:43
......если в городе заменить трубы...
На это потребуется около 15 лет.
Горожанин
2018-03-16 12:50:39
А что, водозабор уже не надо переносить за очистные? В прошлом веке еще собирались
grigorjev
2018-03-16 12:48:23
Недоразумение! Медведь в посудной... Все могут знать. 10.03.2018 президенту Путину, другим блюстителям: "...Начало преступлению положил... А. Худилайнен, а продолжает черное дело... А. Парфенчиков. А. Парфенчиков не владеет знанием законов Карелии и лишен элементарного стыда...".
Слава
2018-03-16 12:25:29
Насмешил однако, я думал у нас один клоун - это ЛДПР-овец, оказывается есть на Руси люди,способные в 21 веке "трубы менять" и чистую воду пить...30 лет уже прошло с того момента .как первый раз об этом говорили в начале перестройки!? И где трубы и где чистая вода? И где деньги,потраченные на "разные проекты"?коттеджей и дорогих машин больше стало,но трубы,как были ржавыми так и есть...
кир
2018-03-16 14:11:29
Слава, простой ты наш, сколько языков знаешь? Тебе ли о клоуне говорить?
Mike
2018-03-16 12:07:50
Долго думал?
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