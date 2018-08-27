Парфенчиков вошел в состав попечителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
В состав попечителей включен глава Карелии Артур Парфенчиков. Соответствующий указ подписан 24 августа.
В состав попечительского совета Фонда также вошли министр транспорта страны Евгений Дитрих, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, министр строительства ЖКХ России Владимир Якушев.
Фонд создан в целях сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага.
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