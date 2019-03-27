Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 27 Марта 2019
фото: rk.karelia.ru / Николай Смирнов

Парфенчиков вошел в тройку лидеров-губернаторов с положительным восприятием

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третье место в рейтинге роста положительных оценок.

Граждане сегодня больше доверяют губернаторам нового типа, к которым относится и руководитель Карелии. Это выяснили на круглом столе "900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления" в Экспертном институте социальных исследований. В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%, пишет "Газета.ру".

Оценка экспертов основывается на полученных в ходе исследования данных, выделенных в докладе Экспертного института социальных исследований в отдельную таблицу. Согласно ей, рейтинг роста положительных оценок возглавляет руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года –положительное восприятие этого политика вырос на 602% за время его работы на новой должности. Следом за ним идет глава Дагестана Владимир Васильев, который с сентября прошлого года набрал на 312,4% больше положительных оценок. Замыкает тройку лидеров - Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года. "В этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%", - пишет "Газета.ру".

Кроме того, по данным Георейтинга ФОМ, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 года, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. По мнению экспертов, дополнительным подтверждением того, что жители регионов хорошо оценивают результаты работы новых губернаторов, служит и другой рейтинг. Так, среди регионов, в которых большинство жителей считают, что глава работает в интересах общества, вновь преобладают регионы с новыми главами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

25.03.2019 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 1
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 3
25.03.2019 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 10
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2019 11:49
Личное мнение
Лед тронулся 2
В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.
Из жизни фруктов 4
19.03.2019 14:09
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»