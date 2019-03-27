Парфенчиков вошел в тройку лидеров-губернаторов с положительным восприятием

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третье место в рейтинге роста положительных оценок.

Граждане сегодня больше доверяют губернаторам нового типа, к которым относится и руководитель Карелии. Это выяснили на круглом столе "900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления" в Экспертном институте социальных исследований. В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%, пишет "Газета.ру".

Оценка экспертов основывается на полученных в ходе исследования данных, выделенных в докладе Экспертного института социальных исследований в отдельную таблицу. Согласно ей, рейтинг роста положительных оценок возглавляет руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года –положительное восприятие этого политика вырос на 602% за время его работы на новой должности. Следом за ним идет глава Дагестана Владимир Васильев, который с сентября прошлого года набрал на 312,4% больше положительных оценок. Замыкает тройку лидеров - Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года. "В этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%", - пишет "Газета.ру".

Кроме того, по данным Георейтинга ФОМ, в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 года, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. По мнению экспертов, дополнительным подтверждением того, что жители регионов хорошо оценивают результаты работы новых губернаторов, служит и другой рейтинг. Так, среди регионов, в которых большинство жителей считают, что глава работает в интересах общества, вновь преобладают регионы с новыми главами.