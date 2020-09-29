Парфенчиков возмутился фирмой, которая "плачется" из-за нехватки денег на реконструкцию БСМП

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал подрядную организацию, которая возводит пристройку к Больнице скорой медицинской помощи, за то, что она жалуется на нехватку денег и может сорвать сроки строительства.

Эту проблему губернатор затронул в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По словам Парфенчикова, он выслушал жалобы подрядчика во время визита на стройплощадку. "Чего мне рассказывать про твои проблемы? Ты пришел на конкурс, ты сбил цену…ты опередил тех подрядчиков, которые не готовы были сбивать цену, понимая ее объективность. Тебе обязательно надо было получить этот объект, ты сбил цену на конкурсе. Чего ты сейчас плачешься, что денег не хватает?.. Сейчас что хочешь делай – продавай имущество, бери в долг, что хочешь делай, но ты должен достроить…Иначе, конечно, мы будем направлять материалы в правоохранительные органы, расторгать контракт и включать тебя в "черный список", - заявил глава республики. По его словам, у властей Карелии появились возможности "очистить рынок" от таких строительных организаций. Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".