890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет 60
29.09.2020 16:57
В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет
29.09.2020 20:40
Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО) 10
Сегодня 08:20
Парфенчиков рассказал, почему Петрозаводск красивее Праги 15
Сегодня 08:05
"С таким общественным транспортом надо заканчивать" 12
Сегодня 07:25

Парфенчиков возмутился фирмой, которая "плачется" из-за нехватки денег на реконструкцию БСМП

Новости. Общество
13:13, 30 Сентября 2020
фото: страница главы РК Вконтакте
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал подрядную организацию, которая возводит пристройку к Больнице скорой медицинской помощи, за то, что она жалуется на нехватку денег и может сорвать сроки строительства.

Эту проблему губернатор затронул в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По словам Парфенчикова, он выслушал жалобы подрядчика во время визита на стройплощадку.

"Чего мне рассказывать про твои проблемы? Ты пришел на конкурс, ты сбил цену…ты опередил тех подрядчиков, которые не готовы были сбивать цену, понимая ее объективность. Тебе обязательно надо было получить этот объект, ты сбил цену на конкурсе. Чего ты сейчас плачешься, что денег не хватает?.. Сейчас что хочешь делай – продавай имущество, бери в долг, что хочешь делай, но ты должен достроить…Иначе, конечно, мы будем направлять материалы в правоохранительные органы, расторгать контракт и включать тебя в "черный список", - заявил глава республики.

По его словам, у властей Карелии появились возможности "очистить рынок" от таких строительных организаций. Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Аналитика

29.09.2020 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»