Парфенчиков впечатлен, как юбиляр Вавилов играет на трубе для любимой жены (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил восхищение тем, как композитор Геннадий Вавилов провожает супругу на работу, играя ей на трубе

«Друзья, а вы слышали, как Геннадий Вавилов, открыв окно, играет на трубе? Так он провожает свою супругу на работу. Традиция, которая зародилась много лет назад, сохраняется. Несмотря на возраст музыканта — сегодня Геннадию Алексеевичу исполняется 90 лет!», — сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава республики поздравил Геннадия Вавилова с юбилеем.

«Геннадий Алексеевич, ваша любовь к музыке, талант педагога, незаурядная работоспособность вызывают искреннее уважение. Желаю вам здоровья, энергии, вдохновения! С днем рождения, маэстро! И Браво!», — заявил губернатор.

Напомним, в Карелии юбилей празднует композитор, педагог, общественный деятель, член Союза композиторов России, народный артист Республики Карелия Геннадий Вавилов.