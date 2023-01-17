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Парфенчиков вручил почетный знак за вклад в развитие Карелии директору филармонии Ирине Устиновой, которая уезжает в другой регион

Новости. Общество
12:40, 25 Января 2023
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии отметил почетным знаком заслуги перед Карелией директора Карельской филармонии Ирины Устиновой.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что с удовольствием вручил директору Карельской филармонии Ирине Устиновой почетный знак за вклад в развитие нашей республики.

Вот уже 12 лет она объединяет большой творческий коллектив — артистов Симфонического оркестра и Оркестра русских народных инструментов, музыковедов и других специалистов. А вместе с коллективом Дворца искусств в Кондопоге — это более 220 человек.

«Концерты, гастроли, проекты — редкое культурное событие в Карелии проходит без участия нашей филармонии. Самое, пожалуй, яркое и полюбившееся ценителям музыки — международный фестиваль „Ruskeala Symphony“, — отметил глава Карелии. — Есть и новые успехи. В ноябре 2022 года мы наслаждались мировой премьерой симфонии „Осударева дорога“, которая стала кульминацией цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Великого».

За большой творческий вклад в проект Артур Парфенчиков поблагодарил коллектив учреждения отдельно.

Рассказал глава республики и то, что Ирина Дмитриевна прошла конкурсный отбор и возглавит крупнейшую филармонию страны. Сейчас она готовится к переезду в другой регион.

«От души желаю Ирине Дмитриевне успехов в покорении новых вершин!» — написал руководитель республики.

Ранее сообщали, что директор Карельской госфилармонии Ирина Устинова покидает свой пост.

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