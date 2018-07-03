Парфенчиков встретился с главой Минсельхоза РФ Патрушевым

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился в Москве с Министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Как написал глава республики "ВКонтакте", обсуждались вопросы оказания господдержки предприятиям агропромышленного комплекса (начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы) и рыбоводным хозяйствам Карелии.

"Процесс выведения и выращивания высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям пород рыб является затратным и длительным. Очевидно, что карельским рыбоводным хозяйствам нужна господдержка, и этот вопрос я поднимал неоднократно. В апреле 2018 года Председатель Правительства Д.А.Медведев поручил профильным министерствам проработать предложения по оказанию мер господдержки. Сегодня Д.Н.Патрушев дал поручение завершить подготовку необходимых нормативных правовых актов, чтобы в 2019 году наши предприятия могли возместить часть затрат на создание и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов, переработки и хранения", - написал Парфенчиков.

"Отдельное внимание было уделено реализации проектов по переработке дикорастущих растений. По нашей инициативе в Минсельхозе будет создана межведомственная рабочая группа по развитию сбора и переработки дикоросов", - сказал глава республики.