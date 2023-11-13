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Парфенчиков встретился с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным

Новости. Общество
09:24, 14 Ноября 2023
фото: Артур Парфенчиков / VK

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Обсудили развитие строительной отрасли в Карелии.

Артур Парфенчиков 13 ноября встретился с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Об этом глава Карелии рассказал в личном профиле.

По словам губернатора, обсудили развитие строительной отрасли в республике. «В частности, речь шла о нацпроекте „Жилье и городская среда“, в рамках которого нам удалось совместно с федеральным центром реализовать большое количество важных проектов. Только за 9 месяцев этого года, по данным Росстата, мы ввели в эксплуатацию 260,3 тыс. м² жилья: из них многоквартирные дома — 100,5 тыс. м², индивидуальное жилищное строительство — 159,8 тыс. м²», — рассказал руководитель республики.

Парфенчиков отметил, что эти цифры говорят сами за себя: интерес к ИЖС в Карелии очень высок. «Однако одним из сдерживающих факторов его развития сегодня являются земельные вопросы, а точнее — нехватка участков. Знаю об этом не понаслышке — много сообщений получаю на эту тему от жителей», — добавил глава.

Кроме того, губернатор отметил обязательства региона перед льготниками. «Именно поэтому еще раз озвучил Министру строительства наши предложения по совершенствованию законодательства, чтобы упростить предоставление участков под ИЖС. Со слов Ирека Энваровича, все они будут учтены при работе с федеральным законодательством. Благодарю за поддержку!», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, недавно глава Карелии прибавил в медиарейтинге губернаторов Северо-Запада.

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