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Новости. Экономика
16:12, 28 Августа 2018
фото: правительство Карелии

Парфенчиков высказался за увеличение доли присутствия частного бизнеса во всех секторах экономики

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал поддержку правительства в реализации государственной политики в развитии конкуренции.

Об этом он заявил после подписания соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Карелии. С этой целью Петрозаводск посетил заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко.

"Говоря о развитии конкуренции, мы должны вести совместную работу в направлении увеличения доли присутствия частного бизнеса во всех секторах экономики. Важно развитие малого и среднего предпринимательства, повышения уровня закупок у малых и средних предприятий государственными и муниципальными заказчиками, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков", - сказал Парфенчиков.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лапша на уши
2018-08-28 16:56:06
Дошли уже до того что помои,извините,стали из питерской области свозить в Карелию, частный бизнес? Может сейчас хоть встряхнутся....
xxxxxxx
2018-08-28 16:30:50
От экономики то уже ничего не осталось , о чём это он . Всё уже в частых руках и так .
Гость
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