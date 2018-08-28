Парфенчиков высказался за увеличение доли присутствия частного бизнеса во всех секторах экономики

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал поддержку правительства в реализации государственной политики в развитии конкуренции.

Об этом он заявил после подписания соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Карелии. С этой целью Петрозаводск посетил заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко.

"Говоря о развитии конкуренции, мы должны вести совместную работу в направлении увеличения доли присутствия частного бизнеса во всех секторах экономики. Важно развитие малого и среднего предпринимательства, повышения уровня закупок у малых и средних предприятий государственными и муниципальными заказчиками, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков", - сказал Парфенчиков.

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