Парфенчиков выслушает вопросы жителей района Карелии

В четверг состоится совещание по вопросам развития и проблемам Медвежьегорского района, которое проведет глава Карелии Артур Парфенчиков.

В четверг, 24 февраля, в соцсети «Вконтакте» состоится транляция совещания Артура Парфенчикова, посвященная ситуации в Медвежьегорском районе. Об этом Парфенчиков сообщил у себя на странице.

«24 февраля, в четверг, на связи Медвежьегорский район. Уважаемые жители, свои вопросы вы можете задавать в комментариях к этому посту прямо сейчас», — заявил он.

Трансляция начнется в 12 часов.