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Глава Карелии: «Зачем разбазаривать государственные деньги на предприятие, которое умрет?»

Новости. Экономика
09:05, 25 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поддерживает политику министерства сельского хозяйства по выдаче субсидий, вызывавшую критику со стороны ряда предприятий.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства.

Конфликт начался несколько лет назад после того, как министерство сельского хозяйства республики изменило условия субсидирования предприятий-производителей молока. Им стали выдавать деньги в обмен на обязательства увеличить объем производства, количество техники и удобрений. По мнению критиков, изменение системы субсидирования оказалось под силу не всем предприятиям, в результате они лишились части субсидий и прекратили работу.

«Это было мое решение, которое было основано, в том числе, на опыте тех регионов, которые чего-то добиваются в сельском хозяйстве… Давать государственный рубль просто за произведенный литр молока — это ни о чем, потому что предприятие может находиться в стадии умирания. Плодородие почв ухудшается, механизация ухудшается, удои сокращаются. Смысл вкладывать в это предприятие государственные деньги? Зачем мы будем разбазаривать государственные деньги предприятию, которое очевидно находится в стадии угасания и скорее всего умрет, потому что не ставит для себе тех задач, которые позволяют держаться на соответствующем рынке? Это сложное было решение, но, мне представляется, абсолютно правильное», — сказал губернатор.

Как разрешился этот конфликт, читайте в статье «Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами».

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