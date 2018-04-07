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Новости. Общество
09:31, 07 Апреля 2018

Парфенчиков заинтересовался реакцией мэрии Петрозаводска на огромную лужу из Twitter

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Пользователь микроблока разместил видео с огромной лужей, которая появилась в столице Карелии на ул.Муезерская.

"Здравствуйте, Артур Олегович, а на улице Муезерской так и должно быть?" - поинтересовался пользователь.

"Хотелось бы знать, что Вам ответил Глава городской администрации по данному вопросу" - ответил ему глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Спасибо за ответ, Артур Олегович. К сожалению, не смог найти твиттер Администрации Петрозаводска", - пояснил горожанин.

Добавим, что многие жители Петрозаводска жалуются на "утопающий" в лужах город.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-04-07 11:10:48
предлагаю налоги тоже по твиттеру платить
кир
2018-04-07 10:10:47
Всегда так будет. Дворники числятся, но не работают целый рабочий день.
Гость
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