09:31, 07 Апреля 2018
Парфенчиков заинтересовался реакцией мэрии Петрозаводска на огромную лужу из Twitter
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Пользователь микроблока разместил видео с огромной лужей, которая появилась в столице Карелии на ул.Муезерская.
"Здравствуйте, Артур Олегович, а на улице Муезерской так и должно быть?" - поинтересовался пользователь.
"Хотелось бы знать, что Вам ответил Глава городской администрации по данному вопросу" - ответил ему глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Спасибо за ответ, Артур Олегович. К сожалению, не смог найти твиттер Администрации Петрозаводска", - пояснил горожанин.
Добавим, что многие жители Петрозаводска жалуются на "утопающий" в лужах город.
@aParfenchikov Здравствуйте, Артур Олегович, а на улице Муезерской так и должно быть? pic.twitter.com/zRq8A4ej3J— PlanktonRU (@planktonRU) 3 апреля 2018 г.
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