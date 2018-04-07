Парфенчиков заинтересовался реакцией мэрии Петрозаводска на огромную лужу из Twitter

Пользователь микроблока разместил видео с огромной лужей, которая появилась в столице Карелии на ул.Муезерская.

"Здравствуйте, Артур Олегович, а на улице Муезерской так и должно быть?" - поинтересовался пользователь.

"Хотелось бы знать, что Вам ответил Глава городской администрации по данному вопросу" - ответил ему глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Спасибо за ответ, Артур Олегович. К сожалению, не смог найти твиттер Администрации Петрозаводска", - пояснил горожанин.

Добавим, что многие жители Петрозаводска жалуются на "утопающий" в лужах город.