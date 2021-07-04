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Парфенчиков: Запреты экологов и археологов на выделение земельных участков «доходят до абсурда»

Новости. Общество
12:38, 05 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Выделение земельных участков для бизнес-проектов или ИЖС в Карелии тормозят избыточные требования экологов и археологов, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Эту проблему он поднял на заседании правительства республики при обсуждении вопросов формировании земельных участков для нужд юридических лиц и населения.

«Есть у нас археологи, которые чуть ли не всю Карелию объявили территорией жизни древнего человека. Или экологи, которые когда-то видели какую-то белку или какое-то растение. Это, наверное, правильно — экология, история, но иногда все это, знаете, доходит уже до абсурда. То мы дорогу не можем построить из-за того, что там кто-то когда-то видел какую-то летящую белку, то еще что-то… И бешеные деньги. Газопровод хотите провести, заплатите нам деньги, чтобы мы вам дали заключение, что здесь не ходил древний человек и не жег костры, а здесь дайте нам деньги, чтобы мы вам рассказали, какая бабочка здесь летает или еще что-то. Все хорошо в меру», — сказал Парфенчиков.

Особенно его возмутила история сельской воспитательницы детского сада, которая по закону получила бесплатно земельный участок под ИЖС, начала строительство, а потом попала под санкции надзорных органов из-за того, что на этом участке находится памятник археологии.

Как это прокомментировал  глава республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-07-05 14:44:09
Это вы говорите что абсурд? Тогда каково простым смертным?
Seven Gates
2021-07-05 14:10:49
Ох уж эти экологи-археороги мешают ставленнику царствовать безраздельно... и пример пожалостливее привёл - расчёт на массовую добропорядочность неосведомлённых граждан.
однозначно
2021-07-05 13:59:55
Было бы весьма полезно обнародовать списки всех этих экологов археологов : фамилия имя отчество должность, образование. А то дофига всяких развелось, в том числе и блогеров на всю голову протестанутых.
Сергей
2021-07-05 14:22:18
однозначно, да и зачистить и потравить как навальнят , да ?
Сергей
2021-07-05 13:47:21
Не будет контроля со стороны общества растащут все ради бабла , веры им просто нет.
Seven Gates
2021-07-05 14:12:42
Сергей, согласен, растащат, загрязнят и выбросят.
нетюлень
2021-07-05 13:45:34
Куском хлеба попрекает экологов, которые, в отличие от его любимцев девелоперов, и так не жируют. И то сказать, с девелоперов откаты, а с этих что?
Алексей84
2021-07-05 13:39:57
Хорошо, что Артур Олегович поднял на обсуждение эту проблему. Молодец, одним словом. А что дальше? Посидели чиновники на заседании правительства, сделали вид, что эта тема их беспокоит, а потом все разошлись по своим кабинетам газеты читать. А кто поможет той воспитательнице из Шуи? Женщина осталась один на один со своей проблемой. Обвинили человека во всех грехах. Найдётся у нас в правительстве РК хоть один чиновник, который будет настоящим мужиком, и не побоится взять на себя ответственность за произошедшее?
Сандари
2021-07-05 13:30:31
Советское законодательство по части археологических памятников было много жестче, но как-то получалось и заводы строить и дороги и целые поселки и города
Off
2021-07-05 13:03:57
Правильно , Снести все строения на о. Кижи и отдать под застройку дачами ! А то распоясались , доводят до "абсурда " . Честным педроссам негде загородный дом построить ! ))
врунофф
2021-07-05 13:36:24
Off/лёха протестанутый, у тебя другая задача - с детским садом в ключевском карьере сражаться и невский пассаж разбирать. Не справляешься с поставленными задачами :)
Off
2021-07-05 14:22:24
врунофф/игорюха ..снеси пристройку..потом и поговорим :)
кир
2021-07-05 13:32:28
Off со справкой себя к умным относит. А военкомат - нет. Даже в армию не годен, - сказал кот-призывник. Главу поддерживаю. Экологов надо максимально сократить. Если возможно, то всех.
Draft
2021-07-05 12:55:31
Поддерживаю главу на все 100%! Эти экологи и археологи за свои заключения из области фантастики ещё и денег просят немало. И как правило деньги из рук в руки, то есть мимо кассы. Я предложил бы губернатору разработать положение о деятельности этих эколого-архиологов и регламентировать их работу,таким образом,чтобы любое их заключение проходило обязательную регистрацию в каком нибудь реестре, что исключало бы у них возможность брать левак и дарить людям голову.
врунофф
2021-07-05 12:55:25
Их там на Пушкинской 900 штук сидит. Все типа учОные.
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