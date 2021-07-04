Парфенчиков: Запреты экологов и археологов на выделение земельных участков «доходят до абсурда»

Выделение земельных участков для бизнес-проектов или ИЖС в Карелии тормозят избыточные требования экологов и археологов, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Эту проблему он поднял на заседании правительства республики при обсуждении вопросов формировании земельных участков для нужд юридических лиц и населения.

«Есть у нас археологи, которые чуть ли не всю Карелию объявили территорией жизни древнего человека. Или экологи, которые когда-то видели какую-то белку или какое-то растение. Это, наверное, правильно — экология, история, но иногда все это, знаете, доходит уже до абсурда. То мы дорогу не можем построить из-за того, что там кто-то когда-то видел какую-то летящую белку, то еще что-то… И бешеные деньги. Газопровод хотите провести, заплатите нам деньги, чтобы мы вам дали заключение, что здесь не ходил древний человек и не жег костры, а здесь дайте нам деньги, чтобы мы вам рассказали, какая бабочка здесь летает или еще что-то. Все хорошо в меру», — сказал Парфенчиков.

Особенно его возмутила история сельской воспитательницы детского сада, которая по закону получила бесплатно земельный участок под ИЖС, начала строительство, а потом попала под санкции надзорных органов из-за того, что на этом участке находится памятник археологии.

Как это прокомментировал глава республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».