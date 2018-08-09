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Новости. Экономика
10:31, 09 Августа 2018

Парфенчиков: Завод ДСП в Пиндушах после пожара возродится, как птица Феникс

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о планах по возобновлению работы завода "Карелия ДСП", пострадавшего в результате пожара в конце прошлого года.

Как сказал глава региона на заседании правительства, в сентябре планируется завершить работы по восстановлению градообразующего завода по производству ДСП в поселке Пиндуши.

"Я думаю, что это тот случай, когда из огня возродится птица Феникс. Позвольте такое художественное сравнение, потому что завод будет другим, с другой начинкой, с другими возможностями, и также с планами выпуска более рентабельного производства", - сказал Артур Парфенчиков.

"Мы ждем хорошее, высокорентабельное производство уже с октября", - сказал глава региона.

Пожар на предприятии "Карелия ДСП" произошел шестого декабря 2017 года. В результате пожара частично выгорело здание главного корпуса, повреждено 18 единиц оборудования и продукция, находившаяся в цехе. Работа завода была остановлена. АО "Карелия ДСП" расположено в Медвежьегорском районе, выпускает ламинированную древесно-стружечную плиту для производства мебели.

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Комментарии

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Клим
2018-08-09 10:46:47
Так сказал , значит всё будет до наоборот ,как обычно .
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