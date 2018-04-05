Парфенчиков ждет открытия авиарейсов Петрозаводск-Стокгольм

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на развитие авиасообщения между Петрозаводском и странами Скандинавии.
Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс".
"В будущем мы бы хотели видеть не только маршрут Петрозаводск-Москва, но и, например, Петрозаводск-Хельсинки, Петрозаводск-Стокгольм, потому что все это очень близко. Кроме того, в Скандинавии живет много выходцев из Карелии", - сказал глава республики.
По его мнению, авиарейсы между Финляндией и Карелией будут востребованы иностранными туристам.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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