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Новости. Общество
15:38, 05 Апреля 2018

Парфенчиков ждет открытия авиарейсов Петрозаводск-Стокгольм

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на развитие авиасообщения между Петрозаводском и странами Скандинавии.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс".

"В будущем мы бы хотели видеть не только маршрут Петрозаводск-Москва, но и, например, Петрозаводск-Хельсинки, Петрозаводск-Стокгольм, потому что все это очень близко. Кроме того, в Скандинавии живет много выходцев из Карелии", - сказал глава республики.

По его мнению, авиарейсы между Финляндией и Карелией будут востребованы иностранными туристам.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2018-04-05 16:04:59
Ну все, теперь поналетят, как мухи на ....
god
2018-04-05 16:02:44
Парфенчиков всё хочет кого-то удивить! Удивил бы хорошим местным молоком, качественными овощами, выращенными в Карелии, мясом, рыбой и пр... Хорошими домами по программе расселения, нормальными министрами, в конце концов... А чипсы из водорослей, самолеты в Стокгольм и пр. ерунду пусть забирает с собой!
dgin
2018-04-05 15:46:11
Это ж куда его понесло то , узнаю его , Остап Сулейман Ибрагим Бендер. ( О Нью-Васюках )
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