Парфенчиков: Жизнь в Сортавале с ее историческим статусом не должна стать «похожей на жизнь в музее»

Восстановление и сохранение памятников архитектуры Сортавалы должно учитывать интересы социально-экономического развития города.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном развитию Сортавальского района. В числе вопросов обсуждались планы сохранения многочисленных объектов культурного наследия районного центра, который претендует на статус исторического города федерального значения.

«Важно и исторический центр зафиксировать, и не заморозить развитие города в перспективе. Надо все очень разумно делать. Будь то вопросы охраны природы, архитектуры, истории. Все должно быть очень сбалансировано и гармонично, чтобы людям, здесь живущим, было комфортно. А не только туристам, которые приезжают посмотреть на город… Мы понимаем, что город, несмотря на такой федеральный статус, будет развиваться. Это не сделает жизнь граждан похожей на жизнь в музее», — сказал Парфенчиков.

По данным администрации города, в 2022 году Сортавалу посетили 1,2 млн туристов, а в 2023 году их число вырастет на 30%.