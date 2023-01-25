Парикмахер из Петрозаводска поборется за миллион рублей в телешоу «Бьюти Баттл»

Стилист по волосам из Петрозаводска Виктория Гелашвили прошла кастинг и стала участником нового шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ.

25 февраля на телеканале ТНТ стартует новый проект «Бьюти Баттл». В его рамках лучшие стилисты-парикмахеры со всей страны будут сражаться друг с другом в непростых челленджах. Выявлять лучших из лучших будет компетентное жюри в составе стилиста-имиджмейкера Евгения Жука, стилиста ESTEL Professional Никиты Кавлакана и фешн-блогера Карины Нигай. Ведущей проекта станет певица, актриса и теледива Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZа. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Среди участников шоу - стилист по волосам из Петрозаводска Виктория Гелашвили. Она успешно прошла кастинг. Виктория поделилась своими впечатлениями от съемок шоу:

«Мне было комфортно работать на съемочной площадке шоу, царила дружеская атмосфера. Участники, операторы, редакторы – все друг друга поддерживают. Незабываемые впечатления! Во время испытаний я не отвлекаюсь на камеры. А полностью погружаюсь в работу».

Также Виктория рассказала о своем творческом пути:

«Когда я шла учится на парикмахера, не собиралась работать в этой сфере, обучение было моим досугом, но в процессе колористики стало очень интересно. Сегодня я – преподаватель колористики в ведущей учебной студии по профессии «Парикмахер» в Карелии. Моя фишка: «выход» из черных цветов, сложные техники окрашивания».

В первых четырёх выпусках участники «Бьюти Баттла» будут работать в парах, и после каждого выпуска одна пара будет покидать проект. Когда из 16 конкурсантов останется всего 8, начнётся личное первенство. В финале останется всего трое, и лишь одному из них достанется заветный приз - миллион рублей.