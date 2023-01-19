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Парикмахер перечислила 7 шагов правильного мытья головы

Новости. Общество
20:30, 22 Января 2023
фото: © freepik

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Сотрудница салона красоты показала лучшую технику очищения головы на одной из клиентов.

Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья волос. Соответствующий ролик, который стал вирусным и набрал 140 тысяч просмотров на платформе TikTok, пишет «Лента.ру».

Сотрудница салона красоты показала лучшую технику очищения головы на одной из клиентов. Так, сначала необходимо полностью намочить волосы, после чего вспенить шампунь в руках, нанести его на корни прядей и втереть в кожу. Потом, по словам эксперта, требуется смыть средство и повторить все действия еще раз, затем тщательно промыть голову.

После этого специалистка советует выжать остатки воды из волос перед нанесением кондиционера. «При добавлении кондиционера или бальзама избегайте корней — иначе они быстро загрязнятся вновь», — пояснила автор видео и добавила, что в заключение лучше промыть локоны прохладной водой, таким образом закрыв чешуйки волос.

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