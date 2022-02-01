Парк «Карелавтотранса» пополнился 12 новыми автобусами

Транспорт будет обслуживать пригородные и междугородние маршруты, сообщили в правительстве республики.

Автопредприятия «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс – Сервис» продолжают обновление подвижного состава. За счёт средств республиканского бюджета приобретены шесть автобусов МАЗ, один ПАЗ и пять автобусов HIGER. Общая стоимость транспортных средств – 105 млн рублей. Все они соответствуют требованиям по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

«Подчеркну, вопрос безопасности перевозок для нас на первом месте. Именно поэтому мы приняли решение навести порядок в сфере общественного транспорта. Работу начали два года назад с обновления автопарка госпредприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». Сейчас закупили еще 12 новых комфортабельных автобусов большой и средней вместимости. Все машины прибыли в Петрозаводск и в ближайшее время выйдут на пригородные и междугородние маршруты», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Глава региона Артур Парфенчиков.

Кроме того, ранее были приобретены 28 новых автобусов, которые сейчас работают на муниципальных маршрутах в 14 районах Карелии. В этом году почти 300 млн рублей из республиканского бюджета будут направлены на покупку троллейбусов для Петрозаводска.