Парк культуры и отдыха Петрозаводска стал объектом культурного наследия

Власти Карелии включили в реестр объектов культурного наследия Парк культуры и отдыха Петрозаводска.

Выявленный объект культурного наследия ограничен территорией набережной Онежского озера, рекой Лососинка, ул. Луначарского, пл. Кирова и пр. Карла Маркса.

Как указано в приказе Управления по охране объектов культурного наследия, территория парка расположена на исторически сложившемся участке бывшей слободы при Петровских заводах, включающем объекты археологического наследия.

По данным архитектора Елена Ициксон, к 1930 году территория городского парка расширилась, включив в себя участки сгоревших в 1924 г. Петропавловского и Воскресенского соборов. Бывший Петровский сад постепенно увеличивался в размерах, и стал называться Парком культуры и отдыха. Парк стал крупным культурно-просветительным учреждением.

Организация разнообразных культурных мероприятий, для чего использовались лекторий, библиотека-читальня, передвижные выставки, школа обучения танцам и школа массовиков-затейников, школы обучению плаванию, гребле, ходьбе на лыжах, катанию на коньках, различные аттракционы, спектакли профессиональных и самодеятельных актеров, тематические праздники и вечера, различные концерты, демонстрация фильмов, конкурсы и карнавалы, различные спортивные соревнования привлекали в парк огромную массу населения, что свидетельствует о его популярности и соответствии культурным запросам. В парке постоянно работали фотография и парикмахерская, а летом открывался ресторан и летний кинотеатр вместимостью 650 человек. Перед войной, по воспоминаниям старожилов, в парке высаживалось большое количество цветов.