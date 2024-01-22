Парк культуры и отдыха в Петрозаводске готовится к летнему сезону

В Парке культуры и отдыха установят новое колесо обозрения.

Петрозаводский Парк культуры и отдыха готовится к летнему сезону, рассказали в официальном паблике правительства Карелии.

Жителей и гостей города ждет сюрприз – новое колесо обозрения. К его монтажу приступят в феврале, сообщили в сети.



Кроме того, уже переделали помещения билетных касс и службы охраны, обновили летний туалет. В зоопарке поменяли домики для животных.



Идеи помогает реализовать президентский нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», отметили власти.

Ранее мы сообщали о демонтаже колеса обозрения на набережной Петрозаводска.