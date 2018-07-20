Парк с родником на Ключевой благоустроят в ближайшее время, пообещали в мэрии

В Петрозаводске продолжается обустройство общественных территорий в рамках программы поддержки местных инициатив. В ближайшее время организация-подрядчик приступит к благоустройству парка Петровский родник.

Об этом сообщает городская администрация.

"На территории зеленой зоны в районе пересечения улиц Кемской и Петрова предусмотрены монтаж системы освещения и оборудование спортивной площадки с уличными тренажерами, а в районе самого Петровского родника запланировано строительство беседки", - отмечают в мэрии.

Работы по обустройству места отдыха горожан проведет ООО "КарелСтройУправление".

"Похожий проект благоустройства лесной зоны Петрозаводска "Лесной ключ – богатство Ключевой" ранее был успешно реализован в районе улицы Репникова, где также оборудовано освещение, построены спортивная площадка с уличными тренажерами и беседка", - рассказали в администрации.

В рамках программы поддержки местных инициатив в столице Карелии в этом году также ведется строительство велопешеходного маршрута "Тропа Ивана-царевича" на Древлянке.

"В ближайшее время администрацией города будет объявлен аукцион на выполнение работ по оборудованию автомобильной парковки в районе ярмарочной площадки на улице Инженерной", - заключили в мэрии.