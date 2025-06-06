Парк со спортивными площадками и мангальной зоной появится в Петрозаводске

На берегу Онежского озера в Сайнаволоке планируют благоустроить парк "Савин Наволок".

Жители отделенного района Петрозаводска - Сайнаволока - с нетерпением ждут, когда парк "Каменный ручей" из просто живописного места на берегу Онежского озера превратится современный и удобный объект для отдыха. Проект благоустройства этой общественной территории попал в число победителей голосования по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В следующем году "Каменный ручей" преобразится на 10 млн рублей. Но на этом благоустройство Сайнаволока не закончится. Когда в парке будут воплощать проект в жизнь, инвестор, получивший в аренду земельный участок по соседству, планирует создать еще одно место отдыха для всех петрозаводчан и гостей города. Рядом с "Каменным ручьем" появится парк "Савин Наволок". Его разделят на три большие зоны, где будет чем заняться любителям спорта, ценителям отдыха у мангала и прогулок.

Подробнее о новом парке читайте в материале "Все для спорта и отдыха: в Петрозаводске появится еще один парк у воды".