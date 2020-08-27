Парк в отдаленном микрорайоне Петрозаводска подготавливают к благоустройству (ФОТО)

Подрядчик занимается планировкой дорожек в парке Сулажгорского Кирпичного Завода, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "ЕвроМодуль" продолжает благоустройство парка Сулажгорского Кирпичного Завода. Сейчас подрядчик занимается планировкой гравийных дорожек. Также на общественной территории убирают остатки мелкой древесно-кустарниковой поросли. Её расчистили вдоль будущей "Тропы здоровья".





Помимо устройства дорожки, подрядчик установит в парке более двух десятков опор освещения. Напомним, стоимость работ составляет около 4,2 млн рублей.

За всеми этапами работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Строительный контроль осуществляет ООО "Юник".