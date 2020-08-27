Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой COVID-19 3
Сегодня 08:46
Глава районной администрации в Карелии вылечился от коронавируса 2
27.08.2020 16:36
Двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП в Карелии 3
Сегодня 11:29
"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью" 9
Сегодня 12:29
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
Сегодня 11:53

Парк в отдаленном микрорайоне Петрозаводска подготавливают к благоустройству (ФОТО)

Новости. Общество
12:10, 28 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Подрядчик занимается планировкой дорожек в парке Сулажгорского Кирпичного Завода, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "ЕвроМодуль" продолжает благоустройство парка Сулажгорского Кирпичного Завода. Сейчас подрядчик занимается планировкой гравийных дорожек. Также на общественной территории убирают остатки мелкой древесно-кустарниковой поросли. Её расчистили вдоль будущей "Тропы здоровья". 



Помимо устройства дорожки, подрядчик установит в парке более двух десятков опор освещения. Напомним, стоимость работ составляет около 4,2 млн рублей.

За всеми этапами работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Строительный контроль осуществляет ООО "Юник".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-28 13:58:37
Ещё один парк разворотят, как это произошло с другими.
кир
2020-08-28 12:16:00
Зону снова там делать надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»