Парки и скверы в Петрозаводске начнут обрабатывать от клещей в конце мая

Власти столицы Карелии на следующей неделе подведут итоги аукциона по акарицидной обработке города от клещей.

Как сообщили «Столице на Онего» в администрации Петрозаводска, в начале следующей недели будут подведены итоги аукциона по выбору подрядчика, который займется обработкой общественных территорий города от клещей. После этого начнутся работы в парках и скверах.

Первые жертвы клещей уже обратились в медицинские учреждения республики. Так, только с 7 по 10 мая клещи покусали 22 жителя Петрозаводска.

С начала сезона в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» были проведены исследования 44 клещей. Выяснилось, что 27,3% из них поражены возбудителем клещевого боррелиоза, а моноцитарного эрлихиоза — 2,3%.