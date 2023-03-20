Парковка и пешеходный переход ушли под воду в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Огромная лужа вновь появилась на улице Кирова в Петрозаводске.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлела огромную лужу на пешеходном переходе на улице Кирова.

«Озеро у здания МВД, парковка пустая. Каждый год пешеходы вплавь преодолевают дорогу. Ни один мэр не может победить эту лужу», — написал читатель.