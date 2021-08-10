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Парковка, шлагбаумы и бетонные блоки появятся на Ключевском карьере в Петрозаводске

Новости. Общество
11:36, 11 Августа 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как будет проходить благоустройство карьера на Ключевой.

Владимир Любарский заявил, что благоустройство карьера на Ключевой подразумевает снос ряда деревьев, установку шлагбаумов и бетонных блоков на территории объекта. Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети. Он пояснил, что проектировщики уже выполнили первый этап работ, реализация которого планируется в ближайшее время.

«Со стороны Утюга, как и договорились на выездной встрече с жителями района, будем оборудовать парковочное пространство. Причем площадок сделаем сразу две. Это потребует сноса поросли и незначительного количества берез, но тогда на парковке сможет разместиться больше машин», — сказал он. 

На территории карьера также будут установлены шлагбаумы и бетонные конструкции.

«Въезд на сам Утюг перекроем шлагбаумом. Эта зона на берегу станет безопасна для отдыхающих. Еще один шлагбаум поставим выше — он перекроет проезд для тех, кто повадился скидывать отходы камнеобработки в парке, а не утилизировать их по правилам. Обрыв укрепим бетонными блоками», — заявил Любарский.

Ключевской карьер предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

Проектирование дальнейшего благоустройства территории продолжается. В частности, в рамках второго этапа будет продумано решение для лестницы. 

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял решение сформировать рабочую группу для создания стратегии развития Ключевского карьера.

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Комментарии

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David.
2021-08-11 13:58:39
А паровоз запустят? Яма не хуже рускеальской!
Valentina Vonti
2021-08-11 12:57:24
Будку для собак-охрана надёжная.
Никита
2021-08-11 12:49:55
Кому интересно втюхает этот карьер и сколько поимеет ?
12345
2021-08-11 12:41:05
контейнеры для мусора на парковке и рядом не забудьте
Успешный
2021-08-11 12:11:39
А краснокнижные лишайники ?
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