Парковка, шлагбаумы и бетонные блоки появятся на Ключевском карьере в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как будет проходить благоустройство карьера на Ключевой.

Владимир Любарский заявил, что благоустройство карьера на Ключевой подразумевает снос ряда деревьев, установку шлагбаумов и бетонных блоков на территории объекта. Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети. Он пояснил, что проектировщики уже выполнили первый этап работ, реализация которого планируется в ближайшее время.

«Со стороны Утюга, как и договорились на выездной встрече с жителями района, будем оборудовать парковочное пространство. Причем площадок сделаем сразу две. Это потребует сноса поросли и незначительного количества берез, но тогда на парковке сможет разместиться больше машин», — сказал он.

На территории карьера также будут установлены шлагбаумы и бетонные конструкции.

«Въезд на сам Утюг перекроем шлагбаумом. Эта зона на берегу станет безопасна для отдыхающих. Еще один шлагбаум поставим выше — он перекроет проезд для тех, кто повадился скидывать отходы камнеобработки в парке, а не утилизировать их по правилам. Обрыв укрепим бетонными блоками», — заявил Любарский.

Ключевской карьер предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Проектирование дальнейшего благоустройства территории продолжается. В частности, в рамках второго этапа будет продумано решение для лестницы.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял решение сформировать рабочую группу для создания стратегии развития Ключевского карьера.