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Парковка у Театра кукол в Петрозаводске будет перекрыта в воскресенье

Новости. Общество
10:45, 28 Августа 2021
фото: © Театр Кукол Карелии

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Парковку рядом с Театром кукол в карельской столице перекроют из-за проведения театрального мероприятия.

В воскресенье, 29 августа, в 13 часов около Театра кукол Карелии состоится праздничная театрализованная программа, посвященная открытию 87-го сезона. Представители театра предупреждают автомобилистов, что заезд на территорию вблизи театра и паровка там будут недоступны с утра. Об этом сообщает паблик учреждения.

«29 августа с 9 до 14 часов заезд на личном транспорте и тем более парковка перед центральным входом в Театр кукол Карелии (К.Маркса, 19, со стороны стадиона) будут невозможны», — говорится в сообщении.

Представители театра предлагают автомобилистам припарковаться на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что Театр кукол Карелии откроет сезон «Сказкой о последнем добром драконе».

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