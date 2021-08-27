Парковка у Театра кукол в Петрозаводске будет перекрыта в воскресенье

Парковку рядом с Театром кукол в карельской столице перекроют из-за проведения театрального мероприятия.

В воскресенье, 29 августа, в 13 часов около Театра кукол Карелии состоится праздничная театрализованная программа, посвященная открытию 87-го сезона. Представители театра предупреждают автомобилистов, что заезд на территорию вблизи театра и паровка там будут недоступны с утра. Об этом сообщает паблик учреждения.

«29 августа с 9 до 14 часов заезд на личном транспорте и тем более парковка перед центральным входом в Театр кукол Карелии (К.Маркса, 19, со стороны стадиона) будут невозможны», — говорится в сообщении.

Представители театра предлагают автомобилистам припарковаться на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что Театр кукол Карелии откроет сезон «Сказкой о последнем добром драконе».