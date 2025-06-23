Парковка у ж/д вокзала в Петрозаводске откроется до конца этого года

Объект станет важным элементом благоустройства территории в центре карельской столицы.

Руководитель карельского Минтранса Дмитрий Крылов совместно с главой Петрозаводска Инной Колыхматовой оценили ход работ по строительству новой парковки у железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Парковка рассчитана на 165 машино-мест. Как рассказали в ведомстве, работы выполнили уже более чем на 60%.

— Подрядная организация идет с опережением графика. Строители ведут работы по устройству бортового камня и основания под тротуары, укладке нижних и верхних слоев из щебеночно-песчаной смеси. Параллельно осуществляется установка опор для будущего освещения, — отметил Дмитрий Крылов.

Все работы планируют завершить до конца 2025 года.

Напомним, строительство парковки началось в марте этого года. Из регионального бюджета на него выделили более 200 миллионов рублей. Отмечается, что парковка поможет разгрузить площадь Гагарина, станет логическим завершением единого транспортного комплекса и важным элементом благоустройства территории вокруг железнодорожного вокзала.