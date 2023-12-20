Парковку для инвалидов в центре Петрозаводска очистили от снежных гор

Парковка на центральном проспекте города освободилась из снежного плена после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, надзорное ведомство вмешалось в ситуацию с заваленной снегом парковкой для инвалидов в самом центре Петрозаводска.

Ранее мы писали о парковке для инвалидов на углу проспекта Ленина и улицы Энгельса в карельской столице, которую завалили снегом. На это обращали внимания местные жители, привозившие детей с ограниченными возможностями на исследование/реабилитацию.

После вмешательства прокуратуры парковку очистили, убрав с нее снежные завалы и восстановив к ней доступ.