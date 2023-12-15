Парковку для людей с инвалидностью в центре Петрозаводска завалили снегом

В одном из городских пабликов появилась публикация с жалобой на сугробы.
В паблике появился анонимный пост о больших сугробах на месте парковки для людей с инвалидностью в центре города.
«Центр города. Северная гостиница. Люди ждали и надеялись на эти парковочные места, потому что привозят сюда своих детей с ограниченными возможностями на лечение/реабилитацию», — гласит текст сообщения.
«Как вы думаете, нормально это, весь снег счищать на эти места?», — задался вопросом автор публикации.
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