«Парковку» для лыж обустроят на трассе в Пряже

На детскую инициативу в Пряже за час собрали необходимую сумму.
Впервые в Карелии будет реализован детский проект по благоустройству, рассказали в Фонде «Мельница».
В Пряжинском Доме культуры прошёл первый детский Круг благотворителей. Автор инициативы - Лилиана Таможникова. Она мечтает создать подставку для лыж на трассе.
Итог вечера — 60 600 рублей собрано буквально за один час. Но до завершения проекта нужно ещё 9 400 рублей. Сбор средств продолжается.
