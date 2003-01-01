Реклама на сайте
«Семейный призрак»: авантюрная комедия с элементами магии и Никитой Кологривым
02 сентября, 12:00
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47
Молодой человек в Карелии обвиняется в убийстве отчима

17:40

Численность таежных клещей хотят уменьшить с помощью грибов-паразитов

17:20

Ветрено, без осадков и до +19°С: чем погода порадует жителей Карелии 3 сентября

17:00

Умер актёр фильма «Зелёная миля» Грэм Грин

16:40

Футбол, баскетбол, волейбол и шахматы – большая спортивная площадка появилась в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

16:30

Горожан приглашают перевернуть календарь в ротонду

16:20

Росгвардейцы изъяли 9 единиц оружия за неделю в Карелии

16:00

Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

15:30

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

15:10

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

14:40

Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

14:15

Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

13:45

В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

13:20

Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

13:10

Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

13:00

Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

12:40

В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

12:10

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

12:00

Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

11:40

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

11:30

Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

11:20

Китай вводит безвизовый режим для россиян

11:00

В России изменили порядок расчета отпускных

10:20

Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

09:55

Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

09:30

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10

В городе Сортавала закрылась экспозиция «Поезд Деда Мороза»

21:30

Две петрозаводчанки подарили мошенникам более 1,9 млн рублей

20:45

Скончался врач скорой помощи Петрозаводска Сергей Подлесников  

19:51

Выставку ушедшей из жизни художницы Марии Начиновой открыли в Музыкальном театре

19:30

Пик сезона лесных клещей в Карелии может сдвинуться на сентябрь

19:00

Горящий полигон в Кондопожском районе Карелии показали с воздуха

18:45

Школьники на уроках музыки будут изучать песни «Любэ», Shaman и Газманова

18:20

Стало известно, когда жителям Карелии выплатят пособия за август 2025 года

18:00

Карелия завоевала медали на финале Спартакиады в Перми

17:45

Гастролирующий в Карелии цирк с обезьянами оштрафовали за отсутствие лицензии

17:35

На наборах для карельских первоклассников изображен флаг Дагестана

17:10

Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

«Приладожье» открылось на берегу Онего

15:15

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10
Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити
Сегодня 15:30
Поделиться

В центре карельской столице появятся новые стрит-арты.

фото: © Столица на Онего

В ближайшее время забор, расположенный рядом с новой парковкой у железнодорожного вокзала в Петрозаводске, украсят яркие граффити, сообщили в группе Молодёжного центра «Смена».

Разработкой эскизов для будущих изображений занимались активные члены молодёжных клубов Карелии. Над реализацией проекта работает команда Городского фестиваля граффити «Ярче!».

Как рассказали «Столице на Онего» представители «Смены», изображение будет содержать отсылку на символику организации. Помимо этого, новые стрит-арты появятся ещё на 4-х объектах города.

Ранее мы писали, что на фасаде спортивной школы в Олонце появился красочный мурал.

Обсудить (0)
