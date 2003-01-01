Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

В центре карельской столице появятся новые стрит-арты.
В ближайшее время забор, расположенный рядом с новой парковкой у железнодорожного вокзала в Петрозаводске, украсят яркие граффити, сообщили в группе Молодёжного центра «Смена».
Разработкой эскизов для будущих изображений занимались активные члены молодёжных клубов Карелии. Над реализацией проекта работает команда Городского фестиваля граффити «Ярче!».
Как рассказали «Столице на Онего» представители «Смены», изображение будет содержать отсылку на символику организации. Помимо этого, новые стрит-арты появятся ещё на 4-х объектах города.
Ранее мы писали, что на фасаде спортивной школы в Олонце появился красочный мурал.