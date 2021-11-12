Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и НКО

В республиканском руководстве эту инициативу объясняют необходимостью оптимизации процедуры согласования.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон об управлении и распоряжении государственным имуществом. Губернаторский законопроект предусматривает упразднение одного из положений закона, где говорится о полномочиях Законодательного собрания Карелии согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.

Как говорится в пояснительной записке к документу, «предлагаемые проектом закона изменения обусловлены оптимизацией процедуры согласования решений о создании фондов и участии Республики Карелия в иных некоммерческих организациях». В случае принятия поправки эти решения будет принимать только республиканское правительство без согласования с карельскими парламентариями.