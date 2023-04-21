Парламент Карелии и филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

С инициативой развивать такое взаимодействие выступила фракция «Единой России» в Законодательном собрании.

Сотрудничество между парламентом республики и карельским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» поможет в разработке законодательных инициатив, направленных на помощь ветеранам СВО и их семьям.



На это нацелено соглашение, которое было заключено 29 июня. Подписи под документом поставили председатель Законодательного собрания, секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович.



Инициатором соглашения выступила парламентская фракция «Единой России». Как отметил Шандалович, региональное отделение партии и его представители в депутатском корпусе с первых дней специальной военной операции активно помогают нашим бойцам.



«Единая Россия» помогла объединить множество неравнодушных людей. Вместе с правительством республики, благотворительными фондами, волонтерами, активистами общественных организаций мы отправили уже более 300 тонн гуманитарного груза. Наши добровольцы не раз лично отвозили помощь в район СВО. И, безусловно, члены нашей фракции в парламенте активно участвуют в разработке и принятии законодательных решений для того, чтобы поддержать наших военнослужащих и их семьи», - сказал Шандалович.



Он напомнил, что сейчас в Карелии действует достаточно большой спектр региональных мер поддержки. Это более 10 направлений, по которым участники СВО, их родные и близкие могут получить помощь. Кроме того, есть и федеральные меры поддержки. В том числе нашла отклик инициатива парламента Карелии, призванная упростить процедуру оформления отцовства для участников спецоперации. Госдума приняла соответствующий федеральный закон.



«Фонд «Защитники Отечества» создан по решению президента России, и это очень правильно. Он помогает скоординировать работу различных ведомств и организаций. Координация также очень важна в законодательной сфере. Мы должны получать обратную связь, чтобы понимать, как работают законы, которые уже приняты, есть ли необходимость внесения изменений. Сотрудники фонда работают напрямую с ветеранами СВО, их родными и близкими, и очень четко представляют, какие у них есть запросы. Депутаты также постоянно проводят приемы избирателей. Бойцы и члены их семей обращаются в Региональную общественную приемную «Единой России». Важно объединить усилия, действовать совместно с филиалом фонда, чтобы решать новые задачи в том числе на законодательном уровне. Наша общая цель – чтобы ветераны СВО, их семьи были окружены заботой, а их проблемы решались максимально эффективно», - пояснил спикер карельского парламента.



Ирина Бакунович со своей стороны поблагодарила парламентариев за инициативу.



«Хочу вас проинформировать, что соглашения, которые мы уже заключили с социальными партнерами, помогут нам организовать оказание помощи всем, кто защищает нашу Родину, в режиме «одного окна». Безусловно, те законодательные инициативы либо те вопросы, которые у нас будут возникать с точки зрения реализации действующего федерального и регионального законодательства, найдут свое отражение в наших с вами встречах и обсуждениях», - отметила она.



В церемонии подписания соглашения также приняли участие руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Алексей Хейфец и депутат, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Марина Гуменникова.