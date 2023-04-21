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Парламент Карелии обзаведется собственным Почетным знаком

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13:20, 13 Июня 2023
фото: Заксобрание Карелии

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Депутаты Законодательного собрания республики решили учредить новую ведомственную награду.

Инициатива учредить собственный почетный знак парламента Карелии принадлежит группе депутатов Законодательного собрания республики от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Партии пенсионеров». Этот знак станет ведомственной наградой Заксобрания. Знаком будут отмечать граждан РФ и организации за «особо выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российской государственности, парламентаризма, гражданского общества, в социально-экономическом развитии республики», а также за «безупречную и многолетнюю плодотворную службу в органах госвласти и местного самоуправления Карелии» и «активную общественную, благотворительную деятельность в сфере образования, культуры, искусства, здравоохранения». Об этом пишет «Московский комсомолец в Карели».

За чей счет планируют изготавливать почетные знаки, читайте здесь.

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