Парламент Карелии обзаведется собственным Почетным знаком

Депутаты Законодательного собрания республики решили учредить новую ведомственную награду.

Инициатива учредить собственный почетный знак парламента Карелии принадлежит группе депутатов Законодательного собрания республики от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Партии пенсионеров». Этот знак станет ведомственной наградой Заксобрания. Знаком будут отмечать граждан РФ и организации за «особо выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российской государственности, парламентаризма, гражданского общества, в социально-экономическом развитии республики», а также за «безупречную и многолетнюю плодотворную службу в органах госвласти и местного самоуправления Карелии» и «активную общественную, благотворительную деятельность в сфере образования, культуры, искусства, здравоохранения». Об этом пишет «Московский комсомолец в Карели».

За чей счет планируют изготавливать почетные знаки, читайте здесь.