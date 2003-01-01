Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

25 депутатов Заксобрания РК проголосовали «за» кандидатуру Фокина.
Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания приняли на заседании сегодня, 16 октября.
Глава региона Артур Парфенчиков внес кандидатуру Фокина для назначения на должность. За назначение Фокина проголосовали 27 депутатов, двое выступили против.
Новый министр в своем выступлении перед депутатами рассказал о ключевых задачах своего ведомства. Среди них — развитие экономики, поддержка предпринимательства и продвижение товаров карельских производителей. Особое внимание Фокин планирует уделить развитию туризма и международного сотрудничества, а также помощи местному малому бизнесу.
Напомним, с 1 марта Олег Ермолаев, занимавший пост министра экономического развития, назначен заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики.
Антон Фокин с конца сентября исполняет обязанности министра экономического развития Карелии. Как мы писали ранее, Антон Фокин в Минэке человек не новый. В ведомстве он трудился с 2018 года. Но после образования Минпромторга республики перешел в новое ведомство. Сначала занимал должность начальника отдела торговли, лицензирования и сферы питания. В октябре 2024 года был назначен на должность заместителя министра.
Ранее, с конца февраля, обязанности главы Минэка выполнял первый заместитель министра Александр Ломако, он останется в должности первого зама.