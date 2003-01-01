Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

Ранее, с конца февраля, обязанности главы Минэка выполнял первый заместитель министра Александр Ломако , он останется в должности первого зама.

Антон Фокин с конца сентября исполняет обязанности министра экономического развития Карелии. Как мы писали ранее, Антон Фокин в Минэке человек не новый. В ведомстве он трудился с 2018 года. Но после образования Минпромторга республики перешел в новое ведомство. Сначала занимал должность начальника отдела торговли, лицензирования и сферы питания. В октябре 2024 года был назначен на должность заместителя министра.

Глава региона Артур Парфенчиков внес кандидатуру Фокина для назначения на должность. За назначение Фокина проголосовали 27 депутатов, двое выступили против. Новый министр в своем выступлении перед депутатами рассказал о ключевых задачах своего ведомства. Среди них — развитие экономики, поддержка предпринимательства и продвижение товаров карельских производителей. Особое внимание Фокин планирует уделить развитию туризма и международного сотрудничества, а также помощи местному малому бизнесу.

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.