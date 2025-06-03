Парламент Карелии поддержал передачу части полномочий по неразграниченной земле на уровень муниципалитетов

Инициатива Главы республики Артура Парфенчикова позволит более эффективно решать земельные вопросы на местах.

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия одобрили инициативу Главы региона Артура Парфенчикова о передаче части полномочий по предоставлению неразграниченных земель на уровень органов местного самоуправления. Это решение направлено на сокращение сроков рассмотрения заявок граждан, упрощение процедур и повышение доступности земельных ресурсов для жителей республики.

В рамках нового закона с 1 января 2026 года местные власти смогут самостоятельно решать ключевые вопросы, связанные с:

— предоставлением земельных участков, предназначенных для размещения гаражей (гаражная амнистия);

— предоставлением земельных участков, предназначенных для размещения жилого дома (дачная амнистия);

— образованием земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

— заключением соглашений об установлении сервитута;

— выдачей разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута

— предоставлением земельных участков на территории садоводческого товарищества, предназначенных для ведения садоводства или ведения огородничества.

Инициатива направлена на удовлетворение высокого спроса на землю за счет решения части вопросов на местах. В своем отчете по итогам 2024 года Глава Карелии Артур Парфенчиков отмечал, что передача полномочий направлена на оптимизацию управления земельными ресурсами и повышение эффективности и качества реализации муниципалитетами возложенных полномочий по решению вопросов местного значения. Это позволит не только снизить нагрузку на республиканские органы власти, но и укрепит самостоятельность муниципалитетов, обеспечив более гибкое и оперативное решение земельных вопросов, доступность услуг для населения.

— «Заблаговременное принятие закона дает муниципалитетам переходный период для подготовки: формирования кадрового резерва, планирования бюджета и отладки процессов. Это гарантирует, что с 2026 года новые полномочия будут реализованы максимально эффективно», — подчеркнул Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Он также отметил, что после вступления в силу закона взаимодействие с органами местного самоуправления будет осуществляться в режиме онлайн, посредством картографического модуля государственной информационной системы «Государственная информационная система управления имущественно-земельным комплексом Республики Карелия», создаваемой на базе системы ЕРИАС. В 2025 году планируется приобретение системы, а в течение 2026 года — эксплуатация и доработка при необходимости.