Парламент Карелии поддерживает президента России

Представители парламентских фракций партий поддержали позицию верховного главнокомандующего страны Владимира Путина.

Представители парламентских фракций партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров» поддержали позицию верховного главнокомандующего страны Владимира Путина.



«В обращении к жителям страны глава государства расставил точные акценты и дал жесткую оценку текущей ситуации: победа невозможна без единства, а предателей и тех, кто вносит смуту, ждет суровое наказание», - отмечается в заявлении карельских парламентариев.



«Только наше единение, сплоченность и солидарность с Президентом страны дадут возможность преодолеть все вызовы, одержать победу и сохранить Россию», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Ранее Путин в своем обращении к нации заявил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.