Парламент Карелии подготовил предложения по изменению бюджета республики

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович направил главе республики Артуру Парфенчикову предложения по приоритетным направлениям, требующим особого внимания при внесении поправок в бюджет региона.

В первую очередь парламентарии предлагают увеличить резервный фонд Правительства Карелии для ликвидации лесных пожаров, предусмотреть в бюджете средства на приобретение для противопожарной службы республики пожарных автомобилей и специальной и боевой одежды, а также на обновление пожарно-технического вооружения.

Как отметил Элиссан Шандалович, данные инициативы в первую очередь направлены на борьбу с пожарами в лесах и стабилизацию лесопожарной обстановки. Одно из важных направлений — обновление парка спецтехники, поэтому порядка 42 млн рублей предлагается выделить на закупку 6 пожарных машин для районов республики.



По мнению законодателей, также необходимо обратить внимание на сферу здравоохранения и увеличить расходы бюджета на обеспечение больных сахарным диабетом медицинскими изделиями, предоставление бесплатного зубопротезирования в республике для льготных категорий граждан, закупку лекарств.



Кроме этого, отмечается в документе, дополнительного финансирования требуют мероприятия по строительству, ремонту, модернизации канализационно-очистных сооружений в Кемском, Лоухском, Питкярантском и Прионежском районах.



Внеочередное заседание Законодательного собрания Карелии, на котором депутаты рассмотрят поправки в бюджет республики, состоится 28 июля.