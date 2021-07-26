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Парламент Карелии подготовил предложения по изменению бюджета республики

Новости. Общество
14:46, 26 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович направил главе республики Артуру Парфенчикову предложения по приоритетным направлениям, требующим особого внимания при внесении поправок в бюджет региона.

В первую очередь парламентарии предлагают увеличить резервный фонд Правительства Карелии для ликвидации лесных пожаров, предусмотреть в бюджете средства на приобретение для противопожарной службы республики пожарных автомобилей и специальной и боевой одежды, а также на обновление пожарно-технического вооружения.

Как отметил Элиссан Шандалович, данные инициативы в первую очередь направлены на борьбу с пожарами в лесах и стабилизацию лесопожарной обстановки. Одно из важных направлений — обновление парка спецтехники, поэтому порядка 42 млн рублей предлагается выделить на закупку 6 пожарных машин для районов республики.

По мнению законодателей, также необходимо обратить внимание на сферу здравоохранения и увеличить расходы бюджета на обеспечение больных сахарным диабетом медицинскими изделиями, предоставление бесплатного зубопротезирования в республике для льготных категорий граждан, закупку лекарств.

Кроме этого, отмечается в документе, дополнительного финансирования требуют мероприятия по строительству, ремонту, модернизации канализационно-очистных сооружений в Кемском, Лоухском, Питкярантском и Прионежском районах.

Внеочередное заседание Законодательного собрания Карелии, на котором депутаты рассмотрят поправки в бюджет республики, состоится 28 июля.

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