890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
Сегодня 10:34
Оперштаб вновь просит в Москве надеть маски
12.07.2022 18:40
Мощная стихия надвигается на Карелию
12.07.2022 21:41

Парламент Карелии предлагает давать многодетным семьям деньги вместо земли

Новости. Экономика
13:12, 13 Июля 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Новости партнеров

Профильный комитет Заксобрания Карелии поддержал законопроект, который предполагает выдачу многодетным семьям суммы в размере 400 тысяч рублей вместо земельного участка.

В среду, 13 июля, комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Заксобрания Карелии рекомендовал парламенту принять во втором окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков на территории Республики Карелия».

Законопроект предполагает предоставление права многодетным семьям на получение однократной единовременной денежной выплаты в сумме 400 тысяч рублей взамен предоставления им земельного участка.

Предоставленная сумма может быть направлена на приобретение жилья. При этом деньги можно использовать для погашения задолженности по кредитному договору, который был заключен в период с августа по конец декабря этого года.

«Проектом закона предлагается предоставить многодетным семьям право на получение единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по кредитному договору (договору займа), заключенному с кредитной организацией в период с 1 августа до 31 декабря 2022 года, в целях приобретения на территории Республики Карелия жилого помещения по договору участия в долевом строительстве», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Янина Свидская пояснила, что у многодетных семей появится выбор — получать от государства землю или деньги.

«Земельным кодексом предоставлено право субъекту установить единовременную денежную выплату взамен земельного участка. Но это чисто желание многодетной семьи. То есть если они непосредственно согласятся получить такую единовременную выплату. И, соответственно, земельный участок уже не предоставляется. Выплата предоставляется единожды», — заявила Свидская в ходе обсуждения законопроекта.

Претендовать на выплату из регионального бюджета может проживающая в Карелии семья, которая воспитывает трех и более детей.

Ранее сообщалось, почему многодетные семьи еще не скоро смогут начать строительство на выделенных участках, несмотря на внесение изменений в Генплан Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Аналитика

11.07.2022 14:40
Капитал
«Люди боятся прийти к нам»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Заповедные деньги довели до уголовного дела
08.07.2022 12:34
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.