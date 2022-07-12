Парламент Карелии предлагает давать многодетным семьям деньги вместо земли

Профильный комитет Заксобрания Карелии поддержал законопроект, который предполагает выдачу многодетным семьям суммы в размере 400 тысяч рублей вместо земельного участка.

В среду, 13 июля, комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Заксобрания Карелии рекомендовал парламенту принять во втором окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков на территории Республики Карелия».

Законопроект предполагает предоставление права многодетным семьям на получение однократной единовременной денежной выплаты в сумме 400 тысяч рублей взамен предоставления им земельного участка.

Предоставленная сумма может быть направлена на приобретение жилья. При этом деньги можно использовать для погашения задолженности по кредитному договору, который был заключен в период с августа по конец декабря этого года.

«Проектом закона предлагается предоставить многодетным семьям право на получение единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по кредитному договору (договору займа), заключенному с кредитной организацией в период с 1 августа до 31 декабря 2022 года, в целях приобретения на территории Республики Карелия жилого помещения по договору участия в долевом строительстве», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Янина Свидская пояснила, что у многодетных семей появится выбор — получать от государства землю или деньги.

«Земельным кодексом предоставлено право субъекту установить единовременную денежную выплату взамен земельного участка. Но это чисто желание многодетной семьи. То есть если они непосредственно согласятся получить такую единовременную выплату. И, соответственно, земельный участок уже не предоставляется. Выплата предоставляется единожды», — заявила Свидская в ходе обсуждения законопроекта.

Претендовать на выплату из регионального бюджета может проживающая в Карелии семья, которая воспитывает трех и более детей.

Ранее сообщалось, почему многодетные семьи еще не скоро смогут начать строительство на выделенных участках, несмотря на внесение изменений в Генплан Петрозаводска.