14:57, 27 Марта 2018
Парламент Карелии предлагает конфисковывать незаконную спиртсодержащую продукцию
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Парламентарии хотят направить в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий конфискацию непищевой спиртосодержащей продукции, изъятой из незаконного оборота.
Они поясняют, что торговцев штрафуют, продукцию изымают из оборота, но в дальнейшем по решениям судов возвращают правонарушителям.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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