Парламент Карелии предлагает конфисковывать незаконную спиртсодержащую продукцию

Парламентарии хотят направить в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий конфискацию непищевой спиртосодержащей продукции, изъятой из незаконного оборота.

Они поясняют, что торговцев штрафуют, продукцию изымают из оборота, но в дальнейшем по решениям судов возвращают правонарушителям.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".