Парламент Карелии предложил изменить законодательство о пенсиях для работающих на Севере женщин с детьми

Заксобрание Карелии 26 января приняло обращение к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой с предложением внести изменения в законодательство о страховых пенсиях, учитывающие «смешанный» северный стаж работы при выходе на пенсию женщин с двумя и более детьми.

Как отметила автор инициативы, заместитель председателя карельского парламента Ольга Шмаеник, по вопросу досрочного назначения страховой пенсии по старости в адрес депутатов поступают обращения жительниц Карелии, имеющих двух и более детей. Они обращают внимание на то, что досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет возможен при страховом стаже не менее 20 лет, 12 лет из которых были «заработаны» в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. В этом случае «смешанный» стаж работы на северных территориях Федеральным законом «О страховых пенсиях» не учитывается.

В то же время, когда речь идет о выходе на пенсию, например, женщин с одним ребенком, то федеральным законодательством принимается во внимание общий стаж работы и в районах Крайнего Севера, и на приравненных к таким районам территориях.



Фото: © Законодательное собрание Карелии

«Для того чтобы был установлен единообразный и справедливый подход к пенсионному обеспечению женщин, которые имеют детей и трудятся на Севере, предлагается внести изменения в Федеральный закон „О страховых пенсиях“, предусмотрев для матерей с двумя и более детьми суммирование стажа работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях», — пояснила Ольга Шмаеник.