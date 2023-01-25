Парламент Карелии предложил Минобороны упростить согласование работ для газификации военных городков

Депутаты Законодательного собрания республики приняли обращение в адрес заместителя министра обороны России Николая Панкова, которое касается газификации военных городков.

Сегодня, 16 февраля, на заседании парламента Карелии депутаты приняли решение направить в обращение в адрес заместителя министра обороны России Николая Панкова. Оно касается упрощения согласования работ для газификации военных городков.

Авторами инициативы выступили спикер парламента Элиссан Шандалович, вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева и Вадим Андронов.

В документе парламентарии отмечают особую актуальность модернизации инфраструктуры и газификации военных городков, учитывая приграничное положение Карелии и сложившуюся геополитическую ситуацию.

Элиссан Шандалович обратил внимание участников заседания на то, что инициатива подготовлена на основании поступающих депутатам обращений от жителей республики.

— В республике ежегодно повышается уровень газификации, в том числе социальной. На сегодня есть техническая возможность подключить природный газ к военному городку в деревне Вилга Прионежского района республики. К 2025 году появится возможность газифицировать военный гарнизон «Бесовец» и военный городок «Чална-1». В то же время при проведении работ возникают сложности из-за длительности процедур согласования размещения распределительных газовых сетей на земельных участках Минобороны России, и газ не приходит в населенные пункты, — сказал председатель парламента.

В связи с этим авторы обращения предлагают упростить данный порядок согласования.

— Понятно, что есть специальные режимы, но все же нужно находить компромисс. Мне кажется, что в данной ситуации мы поддержим наших военных, это будет верное решение, если в Министерстве обороны нас поддержат, — добавил Элиссан Шандалович.

В тексте обращения также говорится, что для Карелии вопрос газификации военных городков становится особенно важным в новых геополитических условиях и после решения военного ведомства разместить на территории республики армейский корпус.