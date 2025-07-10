Парламент Карелии предложил ужесточить порядок возврата водительских прав

Соответствующее обращение карельские парламентарии направят в адрес первого зампреда Правительства России Дениса Мантурова.

Депутаты на заседании Законодательного Собрания Карелии предложили ужесточить порядок возврата водительских удостоверений для тех, кто был лишен прав за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В настоящее время для восстановления водительских прав после их лишения за пьяное вождение достаточно соблюсти три условия: оплатить штраф, сдать экзамен в ГИБДД и пройти медкомиссию.

Если инициатива Заксобрания Карелии найдет поддержку, процедура может стать строже и потребует профилактических и лечебных мер для таких водителей, включая проверку на отсутствие психологической и физической алкогольной зависимости.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец отметил, что появлению обращения в Правительство России предшествовал ряд консультаций депутатов с врачами, представителями наркологической службы и другими экспертами.

– Мы понимаем, что это жизни и здоровье людей, испорченное имущество и так далее. Наше предложение – дополнить правила возврата водительских прав профилактическими, а при необходимости лечебными процедурами в соответствии с государственным наркологическим стандартом, – добавил Алексей Хейфец.