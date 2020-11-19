Парламент Карелии предложил выделить дополнительные средства на бесплатное питание медперсонала, работающего в "красной зоне"

По информации, поступившей в Законодательное собрание от медицинского сообщества, в ряде лечебных учреждений Карелии медперсонал, работающий в "красной зоне", перестал получать бесплатные обеды из-за отсутствия финансирования.

Напомним, весной, в период первой волны пандемии, по инициативе депутатов Законодательного собрания для поддержки медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, Министерству здравоохранения республики было выделено более 11 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания. Однако средства на эти цели были израсходованы ещё в сентябре.

Председатель Законодательного собрания, Заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович незамедлительно обратился к Премьер-министру правительства республики Александру Чепику с предложением возобновить финансирование.

"Просим Вас рассмотреть возможность выделения Министерству здравоохранения Республики Карелия дополнительных средств в объеме 7 млн рублей для организации горячего питания медицинских работников, чей самоотверженный труд в круглосуточном режиме в рамках сложной ситуации, связанной с ростом заболеваемости населения коронавирусной инфекцией, позволяет обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и сохранить жизни людей", – говорится в тексте обращения.