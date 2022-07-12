Парламент Карелии представил предложения по развитию приграничных территорий

Сегодня на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, которое прошло в Смоленске, вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник представила предложения Законодательного Собрания Карелии по развитию приграничных территорий в контексте современных внешнеполитических реалий.

По мнению парламентария, в свете внешнеполитических событий актуальность развития и укрепления приграничных территорий этого вопроса, особенно в контексте расширения альянса у российских границ, ни у кого не вызывает сомнений.

Ольга Шмаеник пояснила, что предложения сформированы, в частности, по результатам недавней рабочей поездки в приграничные поселки Сортавальского района Кааламо и Вяртсиля спикера республиканского парламента Элиссана Шандаловича.

На своей странице в соцсети Председатель Законодательного Собрания опубликовал предложения:

по ремонту и реконструкции дорог местного значения необходимо принять особый программный порядок финансирования в приграничных территориях;

просим федеральный центр профинансировать завершение реализации международных проектов, приостановленных Евросоюзом, таких как строительство сооружений водоснабжения и водоочистки в поселке Кааламо;

за счет федеральной программы развития приграничных территорий обеспечить строительство новых школ, объектов здравоохранения и культуры. Развитая социальная инфраструктура поможет привлечь людей на приграничные территории, что нам стратегически важно.

Элиссан Шандалович также обратил внимание на инфраструктуру военных городков: «Необходимо модернизировать инфраструктуру военных городков за счет выделения федеральных средств на строительство новых жилых домов для военнослужащих и их семей, с качественной инфраструктурой, в том числе с оборудованными детскими и спортивными площадками».

«Направили эти предложения в Совет Федерации для изучения. Будем ждать последующих решений, способствующих реализации поставленных задач по социально-экономическому развитию приграничных территорий Российской Федерации», — заключила вице-спикер парламента Карелии.